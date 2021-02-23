النواب فوق الـ75 عاماً يتلقحون ضد كورونا اليوم .. ومسؤول دولي كبير: "no wasta"!

A + A -

أكد أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر للصحافي تيمور أزهري أنّه سيتم اليوم تلقيح النواب وأفراد طاقم عمل المجلس النيابي الذين تتخطى أعمارهم الـ75 عاماً ضد فيروس كورونا، وذلك في مجلس النواب.

وفي تعقيب له على المعلومة، غرّد مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه مؤكداً أنّ هذه الخطوة تمثّل انتهاكاً للشروط والأحكام المتفق عليها مع البنك الدولي "للتطعيم العادل والمنصف". وأضاف: "يتعين على الجميع تسجيل أسمائهم وانتظار دورهم"، مرفقاً تغريدته بوسم "no wasta".



كما حذّر المسؤول الدولي من أنّه في حال تأكّد حصول انتهاك للاتفاق، فقد يعلّق البنك الدولي تمويل اللقاحات والدعم للبنان في إطار مواجهة فيروس كورونا. وعليه، دعا الجميع، على اختلاف مواقعهم، إلى التسجيل على المنصة وانتظار دورهم.