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إليكم طقس اليومَين المقبِلَين!

23
FEBRUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي: الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .

الطقس المتوقع في لبنان: الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خصوصا على المرتفعات، ويستمر التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية .

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات صباحا، كما تهطل أمطار خفيفة بعد الظهر في المناطق الجنوبية والداخلية.


الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.

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