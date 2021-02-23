لحود: سنفتقد أنس مجالسة أنيس النقاش

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توجّه النائب السابق اميل لحود بالتعزية "الى عائلة الراحل أنيس النقاش، كما الى كلّ مناضل مؤمن بقضيّته، كما كان النقاش، النموذج الفريد لمن ناضل طوال عمره، وقلبه على يده وإيمانه لا ينكسر".

وقال لحود، في بيان: "عرفنا في الراحل مزايا إنسانيّة كثيرة، والأهمّ أنّنا عرفنا فيه السيرة الناصعة وقد ترسّل للقضايا التي آمن بها، وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة، فخاطر مراراً بحياته، واختبر السجن، وما انكفأ، بل واصل حربه الطويلة ضدّ الطغيان ولكنّ من موقعٍ فكريّ فكان المحلّل الرؤيوي الذي أضاء، مراراً، درب المقاومة بعمق تحليلاته وصوابيّتها".



وأضاف: "سنفتقد أنس مجالسة أنيس النقاش، وقد سرقه من محبّيه فيروس لعين يفتك بالبشريّة، فنال أخيراً من جسد من وهب نفسه، منذ زمن، دفاعاً عن الحقّ والكرامة".