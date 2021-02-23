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هيئة التيار في تنورين لبطرس حرب: خسرت ثقة الناخبين فلماذا الاصرار على ان تفقد مصداقيتك؟

23
FEBRUARY
2021
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صدر عن هيئة التيار الوطني الحر  في تنورين البيان التالي:
 
يا شيخ بطرس، كنّا قد عقدنا العزم الّا نرد عليك لاننا نتفهم حقدك بعد الهزيمة الساحقة التي ألمّت بك خلال الانتخابات الاخيرة وكنت منذ سبعينات القرن الماضي النائب والوزير والاقطاعي الذي أراد لأبناء القضاء الكرام ان يكونوا اتباعا    فرذلوك يوم الحساب وفي زمن التحرر. امّا ان تتنكّر للمرحوم النائب جورج سعادة وما رواه في كتابه "قصتي مع الطائف" فانك تسيء الى نائب بتروني لم يقبل الاستهانة بما تبقّى من حقوق لرئيس الجمهورية من خلال مناقشات الطائف خلافاً لما تنكره اليوم ناعتاً الوزير باسيل بالكذب لانه استشهد بكتاب النائب المرحوم جورج سعادة بموضوع الثلث المعطل الذي هو ضمانة موقع الرئاسة الاولى التي تواطأت على صلاحياتها.
 
فأمرك مريب يا شيخ وعبثاً نبحث  لك عن تبرير واضح لهذا النفاق الا اذا كنت تريد تكرار ما اوردته وثائق ويكيلكس يوم تسكعت مراسلا احد السفراء طمعا بعمولة ما.
 
فالقصة مفصلّة بقلم نائب بتروني، امّا وان تنكرها فهذا امر يثير الشفقة ان تكون قد انحدرت بتبعيتك الى هذا الدرك.
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