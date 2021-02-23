جنبلاط يتهم "النظام السوري" بإدخال متفجرات المرفأ

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اللواء : طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الإصلاح، رافضاً ان يقدم أي نصيحة للرئيس المكلف.

وقال جنبلاط في حوار مع الـ«L.B.C.I» ليلاً: نريد التحقيق بمن أتى بمواد النيترات إلى مرفأ بيروت، والكثير من القضاة يتمتعون بضمير، ولا يجوز للسيد نصر الله ان يملي علينا في خطابه ان ننتقل من التحقيق إلى التعويض.



وأكد جنبلاط ان النيترات تمّ الإتيان بها من" النظام السوري"، و"استخدمت في ضرب المدن السورية بالبراميل بدل السلاح الكيماوي من أجل التدمير".