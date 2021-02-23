عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 شباط 2021

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الأخبار : انا ابن فلسطين ما هتفتُ لغيرها

القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون!

«الطاقة» تطلب سلفة خزينة لـ«الكهرباء»: لا أموال لشراء الفيول بعد نهاية آذار







الديار : العلاقات السعودية الاميركية المتوترة تكبل الحريري : الحكومة في «ثلاجة الانتظار»

«ليونة» مشروطة في عين التينة ازاء تشكيلة الـ20... «انقلاب» في تحقيقات المرفأ؟

نصائح «اممية» للبطريرك الراعي : تدويل الازمة يصطدم بعقبات قانونية وسياسية



نداء الوطن : "شيطنة" طرابلس مستمرة: رسالة "إرهاب" للثوار

"استدعاءات" صوّان "في خبر كان" و"تقصّي الحقائق" إلى الأمم المتحدة!





اللواء : السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!

جنبلاط يتهم النظام السوري: بإدخال متفجرات المرفأ.. ومناعة القطيع بعد عام





النهار: هل يصل سعر صفيحة البنزين إلى 100 ألف ليرة؟

الجمهورية : باريس تلقفت سلباً سجال التيارين

هلع يسبق رفع الدعم



the daily star: Lebanon charges 35 Tripoli protesters with terrorism

l'orient le jour : La réserve côtière de Tyr souillée par la marée noire israélienne