عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 شباط 2021

الأخبار : انا ابن فلسطين ما هتفتُ لغيرها
القاضي عقيقي يصحّح خطأه... بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون!
«الطاقة» تطلب سلفة خزينة لـ«الكهرباء»: لا أموال لشراء الفيول بعد نهاية آذار
الديار : العلاقات السعودية الاميركية المتوترة تكبل الحريري : الحكومة في «ثلاجة الانتظار»
«ليونة» مشروطة في عين التينة ازاء تشكيلة الـ20... «انقلاب» في تحقيقات المرفأ؟
نصائح «اممية» للبطريرك الراعي : تدويل الازمة يصطدم بعقبات قانونية وسياسية
نداء الوطن : "شيطنة" طرابلس مستمرة: رسالة "إرهاب" للثوار
"استدعاءات" صوّان "في خبر كان" و"تقصّي الحقائق" إلى الأمم المتحدة!
اللواء : السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!
جنبلاط يتهم النظام السوري: بإدخال متفجرات المرفأ.. ومناعة القطيع بعد عام
النهار: هل يصل سعر صفيحة البنزين إلى 100 ألف ليرة؟
الجمهورية : باريس تلقفت سلباً سجال التيارين
هلع يسبق رفع الدعم
the daily star: Lebanon charges 35 Tripoli protesters with terrorism
l'orient le jour : La réserve côtière de Tyr souillée par la marée noire israélienne