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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 شباط 2021

23
FEBRUARY
2021
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نداء الوطن : خفايا

ألمحت أوساط طبية إلى ضلوع جهات رسمية في التلاعب بعملية التسجيل على منصة التلقيح، عبر أشخاص وهميين أو غير مستهدفين يتم تحديد مواعيد لهم في بعض المستشفيات، ليتمّ عند تغيّبهم عن الموعد المحدد إعطاء لقاحاتهم إلى أشخاص آخرين.

 

أعاد مصدر قضائي سبب تفاقم أزمة السجون إلى إعلان المجلس الدستوري عدم دستورية المادة 67 من قانون موازنة 2019 التي كانت تنص على إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين من تسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم.

 

تردد أنّ مقربين من وزير التربية قاموا بتحريض أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية على الإضراب بهدف "تصفية الحسابات" مع رئيس الجامعة وجهات سياسية.

 

 


اللواء : أسرار

لغز
فوجئ نواب في كتلة فاعلة بلجوء القوى الأمنية إلى استعمال الشدّة ضد أهالي الطلاب المطالبين بتطبيق قانون أقر أصلاً في المجلس النيابي؟


غمز
يؤخذ على وزير على رأس وزارة حيوية، انشغاله بمقترحات إحدى الموظفات، في ما خص مسائل مهمة في الأشهر المقبلة!


همس
نظر إلى رسالة من دولة كبرى، باتجاه الفريق الحاكم، بأنها اعتراض على ما روّج من أنها تسعى لإبعاد الرئيس المكلف، من زاوية رفض المبادرة الفرنسية.

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