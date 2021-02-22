جنبلاط: اكبر جريمة واكبر خطأ!

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن “المطلوب حكومة تستطيع القيام بالحد الأدنى من الاصلاح”.

وفي حديث لل LBCI، أوضح أن “الإصلاح يدور حول وزارة الطاقة ولا زلنا مكاننا منذ ثلاثة سنوات حتى اليوم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح إعادة هيكلة المصارف”.

وأسف جنبلاط لأن ” هناك صوتا يطالب بمؤتمر تأسيسي ما يعني إنهاء ما تبقى من الطائف ومن السيادة”، محذّرا أن “هذا أكبر جريمة وأكبر خطأ”.

ورأى أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إستلم كل البلد لجهة القضاء والأمن والخارجية وأنا أريد جهة مستقلة وقضاء مستقل من أجل محاسبتي”.