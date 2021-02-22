عريضة قواتية للامم المتحدة: لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ

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سلّم نواب تكتل الجمهورية القوية جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم، وماجد أبي اللمع، نائبةَ منسق الامين العام للامم المتحدة الخاص في لبنان نجاة رشدي، عريضة موقعة من نواب تكتل “الجمهورية القوية”، تطالب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت.



وتأتي العريضة، بحسب بيان صادر امس عن جهاز الاعلام والتواصل في الحزب، "لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي ومن تمكنه من كشف الحقيقة كما هي في هذه الجريمة والدليل على ذلك تعرضه لما يتعرض له من عراقيل".