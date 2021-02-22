مخزومي استقبل السفير الباكستاني: لبنان يتطلع إلى مزيد من التعاون على مختلف الصعد

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، السفير الباكستاني نجيب دوراني. وتداول معه في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – الباكستانية، مشدداً على أن لبنان يتطلع إلى مزيد من التعاون على مختلف الصعد، خصوصاً تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. وجدد مخزومي الدعوة للإسراع في تشكيل حكومة، لافتاً إلى أهمية بدء العمل على الاصلاحات المطلوبة لتحقيق التنمية المنشودة وتعزيز صورة لبنان أمام العالم.

وتطرق الحديث أيضاً إلى المساعي المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، وشدد مخزومي على ضرورة تعاون جميع دول العالم للقضاء على هذه الجائحة التي تشكل خطراً على الإنسانية جمعاء.