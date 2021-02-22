فاجعة - بلدة لبنانية تودع 3 من أحبتها في يوم واحد بسبب الكورونا!

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فُجعت اليوم، بلدة الخرايب الجنوبية بوفاة ثلاثة من أحبّتها في يوم واحد، جرّاء مُضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا.

وأصدرت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب بياناً، قالت فيه: تبلّغنا بفائق الحزن والألم فقد ثلاثة من أهلنا الأعزاء بعد معاناة مع فيروس كورونا: "خليل الدر، عبد الرسول شرقاوي، فاطمة أخضر حايك".



وتابع البيان، أمام هذا المصاب الجلل نهيب بأهلنا الكرام:

"الإلتزام بالتعزية عبر الهاتف.

عدم تصوير أو نشر صور الدفن أو أي مشاهد خاصة لأهل العزاء.

عدم إثارة الهلع وتشغيل اصوات الاسعاف حفاظاً على شعور مرضى الكورونا الحاليين.

عدم إطلاق الرصاص.

إلغاء كافة التجمعات والمحافظة على التباعد الإجتماعي".