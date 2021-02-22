مصطفى حمدان نعى أنيس النقاش: سنبقى على العهد والوعد كما ترعرعنا على حب فلسطين

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نعى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون العميد مصطفى حمدان الراحل أنيس النقاش "الأخ القائد المناضل، وهو في عز كفاحه دفاعا عن عروبة أمتنا". وقال في بيان:"لقد خسرنا رجلا من أشرف الرجال وقامة وطنية وقومية وفارسا من فرسان العرب الأشاوس، في كل الميادين العسكرية والفكرية، ستبقى مثلاً ومثاً لنا جمياً في التضحية والثبات على الحق في وجه باطل أعدائنا".



أضاف :"سنبقى يا أخي أنيس على العهد والوعد كما ترعرعنا على حب فلسطين، كل فلسطين وقدسها الشريف، قدرنا أن نفقدك على طريق القدس قبل تحرير فلسطين الحرة العربية.



بإذن الله سنرفع صورك في باحات الأقصى وباحات كنائس قدسنا يوم النصر العظيم، الذي كنت وستبقى من صانعيه. يرونها بعيدة ونراها معك قريبة".