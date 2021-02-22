الطقس مستقر لكن متى تعود الامطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الثلاثاء حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ويبقى خطر تكون الجليد على ارتفاع 1200 متر وما فوق على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات مع رياح ناشطة شمالا تصل لحدود ال70 كلم/س.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط لبعض الامطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر.

الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 3 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.