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رفول: من سيبني الدولة التيار والحزب “لا نحن سرقنا ولا هنّ سرقوا”

22
FEBRUARY
2021
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أكَّد مستشار الرئيس للشؤون السياسية الوزير السابق بيار رفول أن رئيس الحكومة المكلق سعد الحريري لن يحصل على اي دعم من جولته العربية وكل اللعبة التي يقوم بها هدفها اسقاط العهد لانه يريد ارجاع المسيحيين الى ما كانوا عليه في عهد والده.

 

وقال رفول في حديث لاذاعة صوت المدى: ” سعد الحريري “مرعوب وضايع” واليوم “يشحد” الدعم العربي والدول العربية على يقين بأن الاخير لن ينجح في لبنان”، مضيفاً: “الى كل من يطالب باسقاط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومنهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنتم أوهن من بيت العنكبوت واعطاء الامر بقتل رئيس التيار جبران باسيل سنذهب به الى النهاية من اجل المحاسبة ونحن في مرحلة تنظيف ونهاية كل فاسد السجن”.

 

وتابع:”من يعطل التدقيق الجنائي اليوم هو الخائف من النتائج والتحقيق السويسري سيظهر حركة الاموال منذ العام 2001 وسويسرا لا تقدم على هذا الامر من دون موافقة أميركا”.

 

ووصف رفول علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله بالـ” “باطون المسلح” ونحن شخص واحد واي تشوية واي اعتداء على اي فريق هو اعتداء على الاثنين معاً”، موضحاً أن هناك تعديل سيضاف الى تفاهم مار مخايل واصبح في خواتيمه وهو تعديل ايجابي ومن سيبني الدولة التيار الوطني الحر وحزب الله “لا نحن سرقنا ولا هنا سرقوا”.


وتابع: “حصانة لبنان في الجيش والشعب والمقاومة وأنا في محور الممانعة والمقاومة وهذا شرف لنا وليس تهمة”.

 

من جهة ثانية، أكَّد أن الامور المحيطة بقضية انفجار مرفأ بيروت أصبحت واضحة ومن اوصل شاحنة التنرات الى مرفأ بيروت طاقم اسرائيلي سائلاً: من كان يستضيفهم”؟!

 

على الصعيد الاقليمي والدولي أشار رفول إلى أن ايران ستحصل اليوم على كل شيء من خلال المحادثات مع واشنطن من دون اي مقابل ضمن توافق روسي صيني، موضحاً أن الرئيس الاميركي جو بايدن قالها صراحةً بأنه يريد التواصل مع السعودية بالتزامن مع ازالة الحوثيين عن لوائح الارهاب.

 

كذلك، لفت إلى الدور الذي تلعبه قطر اليوم بين واشنطن وطهران والى حال ضياع الذي يصيب البعض في لبنان وخصوصاً من ليس لديه قدرة على قرأة ما يحصل في المنطقة.

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