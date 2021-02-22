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جعجع: لم نعد نتحمل

22
FEBRUARY
2021
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:


"يتبين من المرحلة الأولى لإعطاء اللقاحات في لبنان بانه في حال استمر الأمر محصورا بوزارة الصحة وحدها فسيستغرق الأمر من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة أكثر من سنة ونصف السنة على أقل تقدير، في الوقت الذي لم نعد نتحمل فيه لا مزيدا من الضحايا، ولا مزيدا من الإصابات، ولا مزيدا من الانهيار الاقتصادي وفي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة الى إعادة تحريك اقتصادنا من جديد عن ما هو عليه اليوم.

 

ولذلك، لا من بد من ان تقدم وزارة الصحة ومن دون اي إبطاء أو تأخير على السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات تبعا للشروط العلمية المعمول بها في الوزارة، لأنه من دون مشاركة القطاع الخاص نحن معرضون لفقدان المزيد من الأهل والأحباء بحكم تعريض اللبنانيين إلى مزيد من الإصابات، كما اننا سنخسر اقتصاديا اكثر مما خسرنا حتى الآن.


المطلوب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال إعطاء التعليمات فورا لوزارة الصحة بغية عدم عرقلة القطاع الخاص والسماح له من دون اي إبطاء باستيراد اللقاحات من الخارج".

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