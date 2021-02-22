قيادة الجيش تنعي العميد الركن المتقاعد صالح طليس

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نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد صالح طليس، الذي توفي بتاريخ 21/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 7 / 1954 بريتال ـــ بعلبك.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1974، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1977، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 2 / 6 / 2005.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله خمسة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 22 / 2 /2021 الساعة 7.00 من مستشفى رياق إلى بلدة بريتال ــــ بعلبك، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 11.00، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

زوجته الأستاذة سمر: 458621/ 71

ابنه الأستاذ غسان: 816982/ 78

ابنته ملاك: 608251/ 70

شقيقه عبد الكريم: 462032/ 03