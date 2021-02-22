عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 شباط 2021

الأخبار : مأرب: انقلاب قبلي على السعودية
حرب إعلامية في الوقت الحكومي الضائع: أزمة التأليف مستعصية
الديار : سعر صرف الـدولار يرتفـع ... وأربـعة عوامل خـلـف هذا الارتفاع
مافيات العمـلـة والتهريب تسرح وتـمــرح في ظـــل غياب الرقابــة
مخاوف من تــدهــور سريــع للــواقـــع الاجتماعي ومــن خــلـفـه الأمــنــي
نداء الوطن : الراعي مصمّم على "تحرير" الدولة... ورسالة روسية "قاسية" للمعرقلين
باسيل "يبايع" الأسد ونصر الله: أنا "رأس حربتكم" المسيحية!
الجمهورية: مبادرة باسيل تشعل ساحة التأليف
اللواء : الحريري لن يقاطع عون.. وباسيل يضع أوراق التأليف عند حزب الله
السنيورة: بديل التدويل قيام الدولة.. ومساعدات طبية من السعودية إلى لبنان
النهار: #نعم_للتحقيق_الدولي
the daily star : Bassil calls for raising Cabinet members
l'orient le jour: Tarek Bitar à « L’Orient-Le Jour » : Je ne laisserai pas l’enquête dévier