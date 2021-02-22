أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 شباط 2021

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الأخبار: علم وخبر

زيادة الرواتب الدنيا للعسكريين

يجري البحث في الآليات اللازمة لمنح العسكريين والأمنيين في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، من ذوي الرواتب التي تقل عن مليوني ليرة شهرياً، «مساعدة اجتماعية» لكل منهم، بحيث يصبح الأدنى لما يتقاضاه كل منهم مليوني ليرة شهرياً. ومن المرجّح أن يتم منح المؤسسات سلف خزينة، أو نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى بند «المساعدات الاجتماعية» الموجود في موازنة كل واحدة من المؤسسات، من أجل التمكّن من منح العسكريين والأمنيين هذه «الزيادة» على ألا تدخل في أصل الراتب.



الخزانة الأميركية تسأل عن المحروقات

تواصلت وزارة الخزانة الأميركية مع دوائر مصرف لبنان مرتين للاستفسار عن مسألة دعم الفيول، بذريعة مراقبتها لمدى التزام لبنان بقانون العقوبات الأميركية على الشعب السوري المعروف باسم «قانون قيصر». وسأل الأميركيون عن سبب عدم انخفاض حجم استيراد المحروقات، بالرغم من فترة الإغلاق العام في لبنان التي امتدت لما يزيد على شهر. ويُشكّك الأميركيون في أن السبب يعود إلى تهريب الفائض إلى سوريا.

عرقلة الاتفاق مع العراق؟

وصلت مسودة اتفاق التبادل التجاري بشأن شراء النفط من العراق بشروط مسهّلة الى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، حيث قامت الأمانة العامة بتعديل بعض المصطلحات القانونية، وأرسلت المسودة الى وزارة الطاقة لتنقيحها. لكن وزير الطاقة ريمون غجر أبلغ المعنيين رغبته في تعديل وإضافة بعض البنود. وسيؤدي ذلك إلى إبطاء سير الاتفاق وإعادته الى النقطة الصفر. ويطرح أداء الوزير سؤالاً عن وجود قرار بعرقلة هذا الاتفاق بعد مناقشة كل بنوده مع المسؤولين العراقيين وموافقة مجلس الوزراء العراقي عليه.

نداء الوطن : خفايا

أعطى وزير الاقتصاد إفادة إلى "أمن الدولة" تؤكد أن إحدى الشركات لم تستحصل على موافقته لدعم استيراد المواشي، في حين بيّنت الوثائق أنه كان قد وافق على تلقي الشركة نفسها دعماً بنحو مليوني يورو.

تردد أنّ آلية دعم السلع الغذائية تُصرف على أساس "عروض أسعار" وهمية تتيح التلاعب بالكمية والسعر، بحيث يقدّم بعض التجار طلبات لاستيراد 500 طن من المواد المدعومة بمليون دولار فيستوردون فعلياً ألف طن بهذا المبلغ، لتذهب الكمية الإضافية إلى التهريب والسوق السوداء.

كشف مصدر طبي أنّ اللقاحات التي تم توزيعها على "المحظيين" من خارج الآلية المتبعة بلغت نسبة 30% من الدفعة الأولى البالغة 28 ألف لقاح.

اللواء: أسرار

لغز

تداخلت عدة عوامل سياسية وحزبية وأمنية وقضائية في ملف القاضي فادي صوان، وتقاطعت جميعها على نقطة واحدة: كف يده عن التحقيق في انفجار المرفأ، وتعيين بديل «أكثر مرونة»!

همس

تأخرت الزيارة المتوقعة لرئيس أوروبي بارز إلى عاصمة عربية كبيرة إلى أجل غير مسمى بعدما أخفقت الاتصالات التمهيدية بين العاصمتين في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول بعض النقاط الحسّاسة في جدول المحادثات بين الجانبين!

الجمهورية : أسرار

اقتحام إحدى الوزارات؟

كانت مجموعة ناشطة وصاحبة حق تعتزم باقتحام إحدى الوزارات لو لم يتم تدارك الأمر والإسراع في اتخاذ قرار حسّاس.

سفير يواصل جولاته

يواصل سفير دولة عربية جولاته على المراجع الروحية بعد الدبلوماسية قبل أن يجول على السياسيين.

القناصل تشكو..

شكا بعض القناصل في دول الإنتشار من عدم وجود تنسيق بين الجهات المتبرعة لمساعدة الوطن الأم ما أدى الى عكس النتيجة المتوخاة.