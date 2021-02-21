جورج عطالله بهجوم عنيف على القوات: عند كل مواجهة يقوم بها التيار يظهر البديل الصغير!

عند كل مواجهة يقوم بها التيار يظهر البديل الصغير."

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله عبر تويتر قائلا:"منذ منتصف الثمانينات ودور جماعة جعجع مجرد ممسحة يستعملها الحكام الفعليون لضرب الدور المسيحي فاتفقوا مع السوري لضرب الحكومة الشرعية فكانت المكافأة على مستوى الخيانة بوزير واحد وبعد رحيل السوريين ومحاولة تطويق العماد عون دخل جعجع كتابع في الحلف الرباعي وعندما قاطع التيار حكومة السنيورة انبرى جعجع للتغطية وأيضا ً كان ثمنه وزيرًا للسياحة وعندما تواجه التيار مع حركة أمل هرول انطوان زهرا موفداً من جعجع للتضامن مع الرئيس بري ووصفه بالقامة وعند الخلاف الانتخابي مع جنبلاط كان ثمن تغطية جعجع مقعداً واحداً واليوم في مواجهة المستقبل لمنعه من التسلط على حقوق المسيحيين ورئيس الجمهورية ينبري النائب جورج عقيص للدفاع عن الحريري مدفوعاً بحقد معلمه على التيار.