هكذا علّقت قيادة الجيش على الأنباء عن فرار عسكريين بسبب الوضع الاقتصادي

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صدر عن قيادة الجيش ما يلي:



"تداول بعض المواقع الالكترونية أخباراً عن عمليات فرار في صفوف العسكريين ومن ضمنهم عدد من الضباط وان قيادة الجيش فتحت تحقيقاً في الموضوع.



يهم قيادة الجيش ان توضح ان ما يحصل هو بعض عمليات الفرار لأسباب مختلفة لعسكريين من دون تسجيل اي ارتفاع يذكر في نسب حصولها وغير مرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي، كما انها لم تجري اي تحقيق داخلي.



وتدعو قيادة الجيش الى توخي الدقة في ما يتعلق بالاخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وتؤكد انها ورغم قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فانها على جهوزية تامة لتنفيذ المهام المتعددة الملقاة على عاتقها".