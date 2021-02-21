سرق أدوات كهربائيّة بقيمة 25 ألف دولار!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"بتاريخ 16-2-2021، أُحيِلَ مَلَّفُ تَحقِيقٍ إلى مَفرزَة الجديدة القَضَائِيَّة في وِحدَة الشُّرطَة القَضَائِية، حَولَ ادّعاءِ مَالِكِ مُؤَسَّسَةٍ لِبَيعِ الأدَواتِ الكَهرُبَائيّة والمَنزِلِيّة، ضِدَّ مَجهولٍ بِجُرمِ سَرِقَة بَضاعَة بِقيمَة 25 ألف دولار أميركي تَقريِباً، مِن دَاخِل مُستودَع الشَّرِكَة فِي مَحَلَّة الجديدِة - المتن، وَهيَ عِبَارة عَن: "غَسّالات، مِضَخَّات مِياه، أَفران غاز، بَرَّادَات مِياه ومكانس كهربائية"...

بِالتَوَسُّع بِالتَّحقيقِ مَع المُشتَبَه به: ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني)، وَهو أَحد مُوظَّفِي الشَّرِكَة.

اعتَرَفَ أّنَّهُ أَقدَمَ عَلى السَّرِقَة بِتَواريخٍ مُختَلِفَة وَعَلى عِدَّة مَراحِل، بِوَاسِطَة مَفَاتِيح بَعد أَنْ استَحْصَلَ عَلى نُسخَة مِن مَالِك الشَّرِكَة فِي فَترَة سَفَر الأَخِير إلى الخَارج، وَأَنَّهُ بَاعَ قِسمَاً كَبِيرَاً مِنَ المَسروُقَات.

تمّ ضَبْط كَمِيَّة مَن البَضاعَة المَسروُقَة وَمبلَغ /18/ مَليون لِيرَة لُبنانِيَّة -وَهوَ جُزءٌ مِن ثَمَنْ البَضَاعَة المَسروُقَة المُباعَة مِن قِبَل السَّارِق-وَأُعِيدَت إلى المُدَّعِي، وَأُودِعَ المَوقُوفُ القَضاءَ المُختَصَّ، بِناءً عَلى إِشارَتِهِ".