living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرق أدوات كهربائيّة بقيمة 25 ألف دولار!

21
FEBRUARY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 
 
 
"بتاريخ 16-2-2021، أُحيِلَ مَلَّفُ تَحقِيقٍ إلى مَفرزَة الجديدة القَضَائِيَّة في وِحدَة الشُّرطَة القَضَائِية، حَولَ ادّعاءِ مَالِكِ مُؤَسَّسَةٍ لِبَيعِ الأدَواتِ الكَهرُبَائيّة والمَنزِلِيّة، ضِدَّ مَجهولٍ بِجُرمِ سَرِقَة بَضاعَة بِقيمَة 25 ألف دولار أميركي تَقريِباً، مِن دَاخِل مُستودَع الشَّرِكَة فِي مَحَلَّة الجديدِة - المتن، وَهيَ عِبَارة عَن: "غَسّالات، مِضَخَّات مِياه، أَفران غاز، بَرَّادَات مِياه ومكانس كهربائية"...
 
 
بِالتَوَسُّع بِالتَّحقيقِ مَع المُشتَبَه به: ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني)، وَهو أَحد مُوظَّفِي الشَّرِكَة.
 
 
اعتَرَفَ أّنَّهُ أَقدَمَ عَلى السَّرِقَة بِتَواريخٍ مُختَلِفَة وَعَلى عِدَّة مَراحِل، بِوَاسِطَة مَفَاتِيح بَعد أَنْ استَحْصَلَ عَلى نُسخَة مِن مَالِك الشَّرِكَة فِي فَترَة سَفَر الأَخِير إلى الخَارج، وَأَنَّهُ بَاعَ قِسمَاً كَبِيرَاً مِنَ المَسروُقَات.
 
 
تمّ ضَبْط كَمِيَّة مَن البَضاعَة المَسروُقَة وَمبلَغ /18/ مَليون لِيرَة لُبنانِيَّة -وَهوَ جُزءٌ مِن ثَمَنْ البَضَاعَة المَسروُقَة المُباعَة مِن قِبَل السَّارِق-وَأُعِيدَت إلى المُدَّعِي، وَأُودِعَ المَوقُوفُ القَضاءَ المُختَصَّ، بِناءً عَلى إِشارَتِهِ".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout