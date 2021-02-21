رئاسة مجلس الوزراء توضح كيفية نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتخصيصه للوفود والمؤتمرات

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ردّ المكتب الإعلامي في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء على ما أثارته إحدى وسائل الإعلام حول كيفية نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتخصيصه للوفود والمؤتمرات، بالقول: "يقتضي التوضيح أنّ هذا البند لا يشمل فقط المؤتمرات بالمعنى المتعارف عليه، بل يتم من خلاله تغطية مصاريف الاجتماعات التي تعقد في السراي الكبير، كالاجتماعات العلمية والفنية والوزارية شبه اليومية. وهذه المصاريف تحصل بشكل شفاف، ونقل الاعتماد المخصص لها حصل علنًا أيضًا بموجب مرسوم نشرته المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية".