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هذه "أوّل خطوة" للقاضي البيطار!

21
FEBRUARY
2021
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رأى مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، أنه "يُفترض أن يبدأ قاضي التحقيق الجديد من حيث وصل سلفه مع كامل الحقّ له، بأن يعود إلى إجراءات معيّنة يرى أنّه كان يجب القيام بها أو استكمال إجراءات سابقة يرى فيها نواقص".
 
وشرح ماضي في حديث لـ"الشرق الأوسط" ضمن مقال للصحافية إيناس شري، أنّ "أوّل خطوة سيقوم بها المحقق العدلي الجديد هي الإطلاع على أوراق الملف ومنها الشهادات والإفادات والمحاضر ليكمل العمل".
 
وإعتبر أنّه "يجب ألا نكون متفائلين ولا متشائمين في الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات مع القاضي الجديد، فذلك يعتمد على الإستراتيجيّة وخطة العمل التي يرسمها القاضي بعد الإطلاع على الملف، ومن الضروري جداً للقاضي الجديد التفرّغ للملف كلياً وليس جزئياً".
 
 
وأضاف، من "الأفضل اتباع استراتيجية قائمة على الأولويات من الأهم إلى الأقل أهميّة مع مراعاة عامل الوقت".
 
ولم يستبعد ماضي أن "يصطدم المحقق العدلي الجديد بعقبات قد تعيق عمله"، قائلاً: "كلّ محقق عدلي يستلم ملفاً حسّاساً معرّض لضغوط معيّنة، وعليه أن يكون مهنياً ومحترفاً".
 
وشدّد على أنّه "يجب ألا يقع المحقق العدلي الجديد في الأخطاء الذي وقع فيها صوان لجهة عدم اتّباع الإجراءات القانونيّة لا سيّما لجهة التعاطي مع النوّاب، وعدم طلب رفع الحصانة واتّباع سياسة انتقائية في الاستدعاءات".
الشرق الأوسط
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