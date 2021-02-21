عناوين الصحف ليوم الأحد 21 شباط 2021

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الديار : العهد يحضر الخطط لمواجهة الانهيار... والخصوم ينتظرونه في الشارع
مسؤول رفيع للديار: الأمور «مش متروكة» وسنشهد ضغوطاً فرنسية كبيرة بعد زيارة ماكرون للرياض
خط ساخن فرنسي ــ أميركي يشمل لبنان... وقطر تكثّف اتصالاتها الاقليمية والدولية
النهار : المساران الحكومي والقضائي إلى مزيد من التعقيد
الأنباء الكويتية : باسيل يرد على الحريري والسنيورة يرد على باسيل.. وتحركات دعماً لمواقف بكركي
ثلاث محطات سياسية على مستوى الحكومة اللبنانية اليوم وتحقيقات «انفجار المرفأ» تزيد الأزمة تعقيداً
الشرق الأوسط : أزمة الحكومة اللبنانية في حلقة مفرغة
الوطن السورية : بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل ويخلق فرص عمل جديدة … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتأسيس «مصارف التمويل الأصغر»