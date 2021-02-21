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الشرق الأوسط : تدور مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية في حلقة مفرغة، حيث لم يسجَّل أي خرق وسط تأزم إضافي في العلاقة بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري الذي تشير المعلومات إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سيردّ عليه اليوم في إطلالة إعلامية له.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» أن إطلالة باسيل «ستكون على مستوى الحدث»، بمعنى أنه «إذا كان الحريري يرى أنه صارح اللبنانيين، فنحن سنكون أكثر صراحة ووضوحاً وسنثبت للرأي العام أن الوثيقة التي أبرزها تدينه لأن الرئيس عون التزم تسمية وزراء اختصاصيين من كل الطوائف وتعاون مع الحريري كرئيس مكلف بموجب المادة 53 من الدستور، في حين يصر الحريري على تسمية الوزراء المسيحيين وترك لباقي الطوائف خيار تسمية وزرائهم».



وكان النائب سليم خوري، أحد ممثلي التيار في البرلمان، قد حمّل الرئيس المكلف «مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة والتدهور الذي يشهده لبنان، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي»، لافتاً في تصريح إذاعي إلى أن «تشكيل حكومة جديدة ينعكس إيجابياً على البلد إلا أنه يجب أن يحصل وفقاً للأسس الدستورية».