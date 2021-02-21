اتصالات ماكرون والخط الساخن مع بايدن

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الديار : كشفت مصادر مطلعة عن اتصالات مكثفة يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على عدة محاور، حيث تؤكد المصادر وجود اتصالات بين فريق ماكرون الرئاسي والايرانيين تشمل لبنان اضافة الى التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي للسعودية والامارات.

كما كشفت المصادر عن خط اتصال ساخن و»شغال» بشكل دائم بين مستشاري ماكرون ومستشاري الرئيس الاميركي جو بايدن لبحث قضايا المنطقة حيث يتضمن لبنان الذي يحظى بجزء لا بأس به من حجم هذه الاتصالات، وان الفرنسيين يحضرون لضغوط كبيرة ستحصل على الساحة اللبنانية لتليين مواقف الاطراف المعرقلة لتشكيل الحكومة وبالأخص الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري.