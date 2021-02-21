مسؤول رفيع : الضغوط الفرنسية تبدأ بعد زيارة ماكرون للرياض

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الديار : كشف مسؤول رفيع للديار، أن الأمور غير متروكة، والفرنسيين سوف يمارسون ضغوطاً كبيرة قريباً، وبالأخص بعد زيارة ماكرون للرياض ولقائه المرتقب مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، حيث يعول الفرنسيين على انتزاع موقف داعم لحكومة المهمة وتسهيل عمل الحريري خاصةً بما يتعلق بالوزراء المحسوبين على ح-زب الله في الحكومة القادمة.

وأضاف المسؤول الرفيع للديار، الفرنسيون لم يتركوا بت الساحة اللبنانية للفوضى، فبصماتهم موجودة في كثير من المبادرات وآخرها زيارة الحريري لقصر بعبدا رغم أن الرئيس المكلف لم يكن يريد القيام بها لولا طلب واصرار الرئيس ماكرون بان يزور رئيس الجمهورية ويعرض معه الملف الحكومي.