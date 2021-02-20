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الفوز السادس على التوالي للمنتخب اللبناني ضمن تصفيات آسيا لكرة السلة

20
FEBRUARY
2021
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 حقق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة فوزه الخامس على التوالي من دون اي خسارة ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأندونيسية جاكرتا بين 16 و28 آب المقبل بفوزه على نظيره البحريني بنتيجة (102-87) وبفارق 15 نقطة في المباراة الأولى ضمن النافذة الثالثة التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة مساء السبت.وبات في رصيد لبنان عشر نقاط بعد خمس مباريات وواصل صدارته للترتيب العام بعدما ضمن تأهله الى النهائيات بعد انتهاء "النافذة الثانية".وسيخوض لبنان مباراته الأخيرة في التصفيات عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين 22 شباط الجاري بتوقيت بيروت ضد الهند في المنامة أيضاً مع العلم المنتخب الهندي فاز على نظيره العراقي(81-78) بعد ظهر السبت .ومع مواصلة لبنان انفراده بالصدارة بعشر نقاط احتل منتخب البحرين المركز الثاني(8 نقاط) فالمنتخب الهندي(7) فالمنتخب العراقي 5 نقاط من خمس خسارات.وجاء الفوز اللبناني الغالي ليثلج صدر عشاق الرياضة في لبنان عامة وعشاق كرة السلة خاصة بغياب "الرباعي" علي حيدر وايلي رستم ووائل عرقجي وأتير ماجوك .واشرك المدرب جو مجاعص جميع لاعبيه التسعة في المباراة وهم جيرار حديديان وعلي منصور وحبيب عبدالله وعلي مزهر وسيرجيو درويش وعزيز عبد المسيح وكريم زينون وجوزيف الشرتوني و كريم عز الدين فنجحوا في "المهمة الوطنية" الموكلة اليهم واظهروا قوة شكيمتهم واصرارهم على الفوز وليحقق لبنان فوزاً مستحقاً جديداً في التصفيات مبقياً سجلّه خالياً من اي خسارة ومتربعاً على عرش الصدارة مع الأمل الكبير بالفوز على الهند الاثنين ليحرز العلامة الكاملة في مبارياته الست التي خاضها في التصفيات.
ومن جديد، أثبتت كرة السلة اللبنانية "علو كعبها" في المحافل الخارجية وسط الأجواء الصحية والاقتصادية الضاغطة التي يعيشها لبنان لتأتي انجازات كرة السلة كبارقة أمل للبنانيين في لبنان وخارجه الذين واكبوا منتخبهم خلال المباراة ان عبر شاشة التلفزة ام عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة.

 

المباراة
مع بداية الربع الأول بدت سيطرة المنتخب اللبناني الذي تقدّم(17-10) ليقلص البحرين الفارق الى اربع نقاط(13-17) ليرتكب اللاعب اللبناني كريم عز الدين خطأه الشخصي الثالث ويخرجه المدرب جو مجاعص.وتقاربت النقاط بين المنتخبين حتى نجح المنتخب البحريني في انهاء الربع الأول بتقدمه بفارق نقطة(20-19).
في الربع الثاني،تقدّم لبنان(27-26) ثم تعادلت الأرقام(29-29) ولينجح لبنان في التقدّم(45-39) و(47-39) و(49-39) بعد أداء هجومي لبناني لافت في ظل ارتكاب المنتخب البحريني "تورن اوفيرز"بالجملة بلغ عددها 11 وهو رقم عال جداً.وحاول المنتخب البحريني العودة الى أجواء اللقاء حتى انتهى الربع الثاني بتقدّم لبنان على البحرين(51-44) وبفارق سبع نقاط.
وفي الربع الثالث،نجح منتخب البحرين في تقليص الفارق الى اربع نقاط(52-56) وليطلب المدرب اللبناني جو مجاعص وقتاً مستقطعاً ناجحاً اذ استعادت الماكينة اللبنانية عملها (60-52) في نصف دقيقة للبنان قبل ان يعود المنتخب البحريني الى اجواء اللقاء وليقلصوا الفارق الى 3 نقاط(59-62) وخطأ هجومي من جوزيف الشرتوني مع "مد" بحريني حيث تقدم المنتخب البحريني(64-62) ولتتعادل الأرقام (66-66) بعد ثلاثية من عز الدين .وتناوب المنتخبان على التقدّم ليتقدم لبنان مجدداً (73-70) و(75-70) بعدما شعر المنتخب اللبناني بالخطر البحريني وينهي الربع الثالث بتقدمه(79-72) وبفارق سبع نقاط بعد "دنك" رائع من سيرجيو درويش وعودة قوية لكريم عز الدين في الربع الثالث.
وفي الربع الرابع والأخير، قلص المنتخب البحريني الفارق الى اربع نقاط(75-79) لكن لاعبي الأرز اعادوا الفارق الى ست(83-77) ثم الى تسع(86-77).وقبل 5 دقائق و26 ثانية كانت النتيجة(86-79) للبنان ثم (89-79) بعد عودة السيطرة اللبنانية .وعمد المنتخب اللبناني الى تهدئة اللعب بطلب من المدرب مجاعص.ووسع لبنان الفارق(94-81) قبل دقيقتين و32 ثانية على انتهاء المباراة بعد ارتكاب البحرين 27 "تورن اوفرز" وهو رقم عال . وواصلت الماكينة اللبنانية التهديف (100-84) وليحقق لبنان فوزاً جديداً في التصفيات بنتيجة(102-87) وبفارق 15 نقطة.
مثل المنتخب اللبناني : جيرار حديديان(18 نقطة) وعلي منصور(16) وحبيب عبدالله(4) وعلي مزهر وسيرجيو درويش(19) وعزيز عبد المسيح(3) وكريم زينون(14) وجوزيف الشرتوني(11) و كريم عز الدين(17).

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