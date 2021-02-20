هدوء السبت: هل انكفأت 'جويس' ام ستتجدد قريباً؟

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"إنكفأ المنخفض الجوي المثلج وبالتالي عاد الاستقرار الجوي ولعدة ايام مع ارتفاع بدرجات الحرارة انما تبقى باردة مع تشكل جليد على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة، بقاعا بين ٢ تحت الصفر و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و ٩ درجات

٢- الجو غائم جزئيا وبارد.

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: طقس مستقر غائم جزئيا بسحب متوسط ومرتفعة وبارد فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و ١١ درجة.

الاثنين: طقس مستقر غائم جزئيا بسحب متوسط ومرتفعة ثم قليل السحب وبارد فيما الحرارة المتوقعة ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة.