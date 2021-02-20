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سليم خوري يحمل الحريري مسؤولية التأخير في الحكومة والتدهور

20
FEBRUARY
2021
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تمنى النائب سليم خوري على المحقق العدلي الجديد في جريمة تفجير المرفأ، أن "يتوصل الى كشف الجريمة الكبرى التي حصلت بحق كل اللبنانيين، وأن يسمي الأمور بأسمائها ويستدعي من يجب للتحقيق"، رافضا "إلحاق الظلم بعدد من الموقوفين الذين قاموا بواجباتهم عبر الإبلاغ بضرورة التخلص من المواد الموجودة في مرفأ بيروت". وقال: "لا غطاء سياسيا لدينا على أي شخص".
 
وشدد في حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، على "ضرورة التئام حكومة تصريف الأعمال في هذه الظروف الصعبة من أجل إقرار الموازنة العامة وإعطاء إشارات للخارج بأن هذه الدولة لا تزال قائمة". وحمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري "مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة والتدهور الذي يشهده لبنان، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي"، لافتا الى أن "تشكيل حكومة جديدة ينعكس إيجابيا على البلد إلا أنه يجب أن يحصل وفقا للأسس الدستورية".
 
ودعا الحريري الى "تكثيف زياراته الى قصر بعبدا وفتح باب النقاش مع الرئيس عون على مصراعية من دون شروط ولا شروط مضادة، فنحن في صراع مع الوقت وهناك حاجة ضرورية لتشكيل الحكومة سريعا". وقال: "ليس لدى التيار الوطني الحر أي شروط ولا نريد الثلث المعطل".
 
ولفت الى "وجود حوار دائم بين التيار الوطني الحر وبكركي، وما طرحه الراعي يعتبر عنوانا كبيرا لكننا غير مطلعين على تفاصيله".
 
وأشار إلى أن "هناك ألما كبيرا عند أبناء طرابلس يبرر صرختهم"، معتبرا أن "لا مؤشرات لدور عالي الوتيرة لتركيا في طرابلس".
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