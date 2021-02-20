عناوين الصحف ليوم السبت 20 شباط 2021

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الأخبار

معركة طهران النووية: نقطة في مرمى واشنطن

تأليف الحكومة: الهروب من الأسئلة المصيريّة

‫طارق البيطار محقّقاً عدليّاً في جريمة المرفأ: هل يُعيد تصويب التحقيق؟

«التحالف» يفشل في استعادة المبادرة: «داعش» و«القاعدة» يقودان معارك مأرب

البناء

بايدن يقود قطار العودة إلى الاتفاق النوويّ أوروبياً… فهل تُرفع العقوبات من أنستكس؟

بيطار يقبل مهمة المحقق العدليّ بعدما عرض لمجلس القضاء أسباب اعتذاره السابق

الانتخابات الفرعيّة تدقّ أبواب التيّار والقوات والكتائب والمجتمع المدنيّ... وجنبلاط مرتاح

اللواء

مطالبة أميركية بعقوبات على قتلة لقمان سليم

بيطار محققاً عدلياً خلفاً لصوان.. وفتح القطاع التجاري خلال أسبوع

الجمهورية

ولادة حكومة الـ 18 تقترب

بايدن: للتفاوض مع إيران

بن زايد للحريري: لحكومة تتجاوز الخلافات.. وبخاري من بكركي: لحسن تطبيق الطائف