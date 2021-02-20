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أسرار الصحف ليوم السبت 20 شباط 2021

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الجمهورية

اعتبرت أوساط سياسية أن محاولة جمع حقيبتين وزاريتين تحت مظلة جهة تعادي دولة مجاورة إنما تتقاطع مع قانون أجنبي صدر ضد تلك الدولة.

أعربت بعض الجهات عن إعتقادها بأن دور دولة عظمى في تبادل الأسرى بين سوريا وإسرائيل قد يمهد لايجاد ترتيبات لضمان الأمن على جبهة الجولان.

وضعت لائحة من مجموعة أسماء للتكليف بمهمة دقيقة طرأت في الأيام القليلة الماضية على خلفية عدم الخروج منها.

 

اللواء

لغز

فوجئ مواطنون دعتهم المنصة للذهاب لإجراء اللقاح ضد كورونا، بأن الجرعات نفدت، بعدما انتظر هؤلاء وقتاً في أحد أهم المستشفيات - المراكز للتلقيح!

غمز

حافظ وزير سابق على تشاؤمه إزاء الوضع الحكومي، بعد زيارة لمرجع معني.

همس

دخل الوضع اللبناني على نحو مباشر بمسار المفاوضات على جبهتي النووي، والوضع في سوريا، وفي المقدمة العقوبات الجديدة..

 

البناء

خفايا

اعترف أحد قياديي جماعات من النشطاء في جمعيّات مدنيّة تجاهر بالعداء لحزب الله بتبلّغه من المعنيين في السفارة الأميركية مع عدد من أصحاب محطات التلفزة بتجميد موازنات كانت مخصّصة لبرامج تنتهي بالتشهير بحزب الله والتجميد تحت عنوان إعادة تقييم وجهة وجدوى الإنفاق تجريه الإدارة الجديدة للبرامج التي أُقِرّت في فترة الرئيس الأميركي السابق وأبدى خشيته من تراجع اللهجة العدائيّة لهؤلاء ضد حزب الله جراء ذلك.

كواليس

توقّع دبلوماسيّ أميركي سابق على صلة بملفات المنطقة ولبنان تزامن العودة الى الاتفاق النوويّ مع الكشف عن ملفات انتهاكات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خصوصاً في قتل الصحافي جمال الخاشقجي التي ستحتلّ صدارة الإعلام العالميّ لأسابيع بعد نشرها متحدثاً عن مرحلة مقبلة لا مكان لابن سلمان فيها، متحدثاً عن أيتام ابن سلمان من الأميركيين والعرب واللبنانيين من الذين وضعوا خططاً طويلة الأمد على تمويله.

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