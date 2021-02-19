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حمدان: كرمال فؤاد السنيورة وجماعة المدعو سمير جعجع وأنور الخليل ومن ورائه.. نترجى"غوتيريس"!

19
FEBRUARY
2021
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غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

كرمال فؤاد السنيورة وعادته بالاستقواء بالخارج، وجماعة المدعو سمير جعجع واستقوائهم بمال الخارج، وأنور الخليل ومن ورائه بوضع لبنان تحت البند السابع للأمم المتحدة ..
نترجى"غوتيريس" إرسال لجنة تحقيق دولية برئاسة ديتليف ميليس و لخمان و سمية المغربية للتحقيق بجريمة تدمير المرفأ ..
من المعيب أن يقوم من ذكرناهم سابقاً استغلال دماء الشهداء وآلام الجرحى ودموع المحرومين من بيوتهم في هذا الصقيع كسابق عهدهم في القضايا الوطنية الكبرى ..
إلى من هم في سدة المسؤولية السياسية والقضائية لا تجعلوا من إقالة القاضي العدلي فادي صوان ملفاً لتضليل التحقيق في هذه القضية الكبرى، وعينوا غداً قاضٍ عدلي جديد للتحقيق ..
أطلقوا سراح الضباط المعتقلين ظلماً، وإلا جميعكم في الارتياب المشروع ..
على المواطنين اللبنانيين جميعاً الوقوف مع حراك أهالي الشهداء والجرحى وأصحاب المنازل المدمرة ..

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