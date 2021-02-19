دياب رأس اجتماعًا لمتابعة مشاريع البنك الدولي: لضرورة اعتماد قاعدة بيانات موحدة وشفافة

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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعًا لمتابعة مشاريع البنك الدولي حضره الوزيران زينة عكر ورمزي المشرفية، والمدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معرواي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في دائرة الشرق الأوسط السيد ساروج جاه، ومسؤولة برنامج البنك الدولي في لبنان السيدة منى كوزي، والخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في البنك الدولي حنين السيد ومحامية البنك الدولي لدائرة الشرق الأوسط ناتاليا روبالينو.



وجرى البحث في قرض البنك الدولي المخصص لدعم العائلات اللبنانية الأكثر فقرًا وآلية تنفيذه وكيفية صرفه.

وشدد الرئيس دياب على ضرورة اعتماد قاعدة بيانات موحدة وشفافة لتوزيع أموال القرض على العائلات.