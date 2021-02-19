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الرئيس الصيني في رسالة الى الرئيس عون: نولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع لبنان وتعزيز الصداقة والتعاون

19
FEBRUARY
2021
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لقاءات ديبلوماسية وسياسية في قصر بعبدا 
 
رئيس الجمهورية عرض مع الوزير غجر الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد العطل الذي احدثته العاصفة واستقبل الوزير السابق وهاب
 
أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اهتمام بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان لتعزيز الصداقة والتعاون المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
 
موقف الرئيس الصيني جاء خلال رسالة خطية نقلها الى الرئيس عون السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا يرافقه الملحق في السفارة في بيروت السيد شي يويه في. وقد تضمنت رسالة الرئيس الصيني تهنئة رئيس الجمهورية بعيد ميلاده وأضاف: " شهدت العلاقات الصينية اللبنانية تطوراً متزناً  في العام المنصرم. بعد حدوث جائحة كورونا المستجد، تبادلت الصين ولبنان الدعم والمساعدة، الامر الذي جسّد الصداقة التقليدية الخالصة بين البلدين. إنني إذ اولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات الصينية اللبنانية، لأحرص على انتهاز فرصة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام والعمل معكم سوياً على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل المنفعة بين البلدين، ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. وأتمنى لكم موفور الصحة وموصول التوفيق".
 
وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الديبلوماسي اسامة خشاب، أعرب الرئيس عون عن شكره للرئيس الصيني على معايدته متمنياً له وللشعب الصيني المزيد من الازدهار والتوفيق، مهنئاً على نجاح الصين في محاصرة وباء "كورونا"، ومعرباً عن امله في ان يتمكن لبنان بدوره من محاصرة الوباء مع بدء حملة التلقيح ضد "كورونا". واشاد الرئيس عون بالعلاقات القائمة بين لبنان والصين واصفاً إياها بالعلاقات العميقة والمتينة والراسخة لاسيما مع انتهاء العام الحالي يكون مضت 50 سنة على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
 
وحمّل الرئيس عون السفير الصيني شكره للرئيس الصيني على الدعم الذي تقدمه الصين للبنان في المحافل الدولية، وعلى التضامن الذي ابدته حيال لبنان بعد الازمة الاخيرة والمساعدات التي قدمتها له ومشاركتها في المؤتمرين الدوليين لدعم الشعب اللبناني اللذين عقدا بعد انفجار مرفأ بيروت لاسيما لجهة مساهمة القوات الصينية العاملة في "اليونيفيل" بتنظيف نحو 60 الف متر مربع من الانقاض في المرفأ وثلاثة شوارع ومبنى وزارة الخارجية.

الوزير ريمون غجر
الى ذلك استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي اطلعه على الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً الى المناطق اللبنانية بعد العطل الشامل الذي احدثته العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان في اليومين الماضيين. كما تم خلال اللقاء البحث في سبل تأمين استمرار انتاج معامل الكهرباء للتيار خلال الفترة المقبلة.

الوزير السابق وئام وهاب
واستقبل الرئيس عون رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة العتيدة.
وأوضح الوزير السابق وهاب انه شكر رئيس الجمهورية باسم المشاركين في لقاء خلدة على تمسكه بتشكيل الحكومة من 20 وزيراً لحفظ حق الدروز لأنها مسألة ميثاقية ومصيرية للدروز كونها تنعكس على كل حصتهم في مؤسسات الدولة.
وأضاف، أنه اقترح على الرئيس عون تأمين دعم للجيش وللقوى الامنية، إضافة الى رواتبهم، كما حصل في الثمانينات، نظراً لطبيعة العمل الذي يقومون به في الظروف الاقتصادية الراهنة.
 
عائلة المرحوم مسعود الاشقر
وفي قصر بعبدا، عائلة المرحوم مسعود الاشقر التي شكرت الرئيس عون على مواساته بوفاته وضم الوفد ارملة الفقيد السيدة غريتا، بونادر وكريمته الانسة رايسا الاشقر والسيد روبير ابي صعب.
 
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