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تحذير بعد Joyce .. إستعدوا لهذا الأمر

19
FEBRUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع. يحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.


وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسط، وتهطل أمطار غزيرة وثلوج حتى صباح يوم السبت حيث تنحسر تدريجا مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارا وتلامس الـ 800 متر ليلا.


السبت: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع. يحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.


الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار وبقائها متدنية خلال الليل. يحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.


الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة .يحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.


- الحرارة على الساحل من 7 الى 15 درجة، فوق الجبال من صفر الى 5 درجات، في الداخل من صفر الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية الى جنوبية - غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س .
- الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 767ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,19
- ساعة غروب الشمس: 17,25

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