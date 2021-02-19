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حادثة صادمة في أحد المستشفيات اللبنانية .."هناك من ضخّ هواء الدواليب في الرئتين بدل الأوكسيجين"!

19
FEBRUARY
2021
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رد رئيس الهيئة الوطنية "الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية " في حديث مع نداء الوطن على سؤل ما اذا كان لديه لديه تفسير لماذا كل هذا الموت؟ فقال "طلبتُ مراراً من وزارة الصحة ومن الوزير بالتحديد إطلاع الناس، من خلال بيانات، عن أعداد من ماتوا بسبب كورونا مباشرة أو بشكل غير مباشر. فهناك من يموتون بسبب "البرونشيت" سنوياً بسبب إصابات سابقة في الرئتين او مشاكل في عضلات القلب أو بسبب فشل كلوي سابق. هؤلاء يفترض ألا نسميهم موتى كورونا بل أتى كورونا ليزيد الطين بلة. لكن، السبب الأهم في موت الكثيرين، هو عدم وجود خدمات صحية ذات مستوى مطلوب في المستشفيات. ثمة فساد في لجنة التدقيق التي تصنف المستشفيات "من زمان وجاي". وهناك مستشفيات تعمد الى استئجار أجهزة مطلوبة في التصنيف العالي ثم ردها في آخر النهار بعد أن يغادر المدققون. وأحد المستشفيات الحكومية الكبرى دفع خمسين مليون ليرة لإحدى الشركات في تموز الماضي من أجل توفير مبردات ترفع تصنيفها وعادت وأعادتها في آخر النهار. ورجع المرضى الى استخدام المراوح". من هو هذا المستشفى الحكومي؟ يجيب "إسألوا القضاء" ويستطرد "حتى الأوكسيجين هناك من يعطون بدلاً منه هواء دواليب. وأحد أصدقائي أخبرني عن شخص قريب له (عمره 37 عاماً) أمضى 25 يوماً في غرفة العناية الفائقة. وذات يوم اتصل به مسؤول قسم التمريض في المستشفى، في شكل خفي، ونصحه بنقل مريضه الى مستشفى آخر لأن نظام الأوكسيجين في المستشفى ليس جيداً".

نداء الوطن
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