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فريد البستاني: أنا لست مع قرار تنحية القاضي صوان

19
FEBRUARY
2021
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علّق النائب فريد البستاني على قرار تنحية القاضي صوان عن تحقيقات انفجار مرفا بيروت، وقال إنه ليس مع هذا القرار، معلناً أن "التكتل سيكون له موقف من تنحية القاضي صوان وسيعلن باسيل هذا الموقف يوم الأحد المقبل".


ورأى البستاني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنه "إذا لم نتمكن من تحديد المسؤوليات في انفجار المرفأ فمن الصعب بناء وطن وهذا التحقيق سيعطي إشارة قوية للخارج حول قدرتنا على النهوض".

 

كما رأى البستاني أن "الأفكار التي يطرحها الحريري يستمدها من المبادرة الفرنسية ونحن كفريق نوافق عليها".


واعتبر أن الطريق شائك وليس مسدوداً في الملف الحكومي، لافتاً الى أن "الخلاف بين الرئيس عون والحريري بسيط وهو التفاهم المعنوي والثقة".


وأكد أنه "يجب احترام التوازنات الطائفية وإلا فلنذهب إلى الدولة المدنية وأنا كنت أول من نادى بهذه الدولة"، مشدداً على أنه "يجب ان يكون هناك تعاون بين الرئيس عون والحريري". وقال إن "تشكيل الحكومة شأن داخلي ولسنا بحاجة لدوحة ثانية ولا إلى باريس آخر انا مع احترام السيادة الوطنية".

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