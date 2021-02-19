فريد البستاني: أنا لست مع قرار تنحية القاضي صوان

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قال النائب فريد البستاني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ان "إذا لم نتمكن من تحديد المسؤوليات في انفجار المرفأ فمن الصعب بناء وطن. هذا التحقيق سيعطي إشارة قوية للخارج حول قدرتنا على النهوض ببناء الوطن، التكتل سيكون له موقف من تنحية القاضي صوان، وسيعلن الوزير باسيل هذا الموقف يوم الأحد القادم" مضيفاً "الطريق شائك ولكنه ليس مستحيل، الموضوع هو موضوع ثقة بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، ما المانع امام ان تكون الحكومة من ٢٠ وزيرا وحينها يتمثل الجميع فيها، الثنائي الشيعي والدرزي أعطوا رأيهم في الحكومة فلماذا لا يستطيع الرئيس عون إعطاء رايه"

واشار النائب فريد البستاني الى انه "يجب احترام التوازنات الطائفية وإلا فلنذهب إلى الدولة المدنية وأنا كنت أول من نادى بهذه الدولة. يجب ان يكون هنالك تعاون بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، تشكيل الحكومة شأن داخلي ولسنا بحاجة لدوحة ثانية ولا إلى باريس آخر، انا مع احترام السيادة الوطنية".



واضاف "رئيس الجمهورية ليس باش كاتب منفي في بعبدا، ولكنه شريك في تشكيل الحكومة، والأصوات التي تخرج من بعض المسيحيين وتتناول الرئيس سيندم عليها هؤلاء، لأنهم سيرون بعد انتهاء عهد الرئيس عون أطال الله عمره، انهم أساءوا إلى الرئيس المسيحي وما تبقى له من صلاحيات"



وقال "لجنة الاقتصاد سلطة تشريعية رقابية وليست سلطة تنفيذية، وزير الاقتصاد قدم مشروع من ٤ سيناريوهات لترشيد الدعم، نحن نعمل في اللجنة على التركيز على البطاقة التمويلية قبل الدخول في ترشيد الدعم التدريجي، لا نستطيع الاستمرار بدعم كل السلع التي قد تذهب للتهريب." مضيفاً ان "لجنة الاقتصاد تعمل كخلية نحل وتناقش المواضيع الاقتصادية مع رجال الاختصاص، مشكلة الأسعار تتعلق بسعر الصرف ونحن ندرس عدة حلول منها مثلا ال Currency Board التي تقوم على مراقبة طباعة النقد والتي من شأنها إذا اعتمدت ان تخفض التضخم وتخلق الاستقرار في سعر الصرف"

واعتبر النائب البستاني ان "الإختلاف ليس خلاف، في لجنة الاقتصاد نواب من مختلف الكتل، الرئيس بري وعد بتحويل أي اقتراح يأتي إلى المجلس باعتماد خطة ما إلى لجنة الاقتصاد لدراستها ومن ثم تحال إلى الهيئة العامة، نتعاون مع الجميع ولا سيما مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي."



وقال ان "كل الأفرقاء يتحدثون عن الدولة المدنية وأنا تقدمت باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري وهو يضعنا على سكة الدولة المدنية، اتمنى ان يكون هناك نقاش عقلاني في المجلس النيابي. أعتمد على الوعي لدى المواطنين والمواطنات ومطالبتهم بالدولة المدنية لتاييد القانون."

واشار الى ان "قانون إنشاء وزارة التخطيط يساهم في الشفافية والحد من الهدر ويتماشى مع الورشة الإصلاحية، ويعمل لتنظيم عمل المؤسسات ووقف التضارب بين مختلف الوزارات والإدارات في تنفيذ المشاريع مما يخفض المصاريف. وقانون برمجة المالية العامة وحوكمتها، ينقل لبنان إلى مصاف الدول الحديثة التي تضع الخطط المتوسطة الأمد ل ٣ سنوات وذلك من شأنه إعطاء نوع من الاستقرار للحياة المالية"



كما واكّد اننا مع التدقيق المالي الجنائي والرئيس عون ينادي بهذا الموضوع منذ عشرات السنين، وأنا لن أؤيد حكومة لا تتبنى التدقيق الجنابي.



قال النائب فريد البستاني "انا مع أطيب العلاقات مع كل أبناء الجبل وفي كل مرة تتحسن العلاقات بين فخامة الرئيس ووليد جنبلاط تأتي أحداث من حيث لا ندري لتعكير صفو العلاقة. انا من مدرسة لا تؤمن بالتراشق الإعلامي بل انا من مدرسة تنادي بالعيش الواحد. علاقتنا مع الاشتراكي من الند الى الند"

واشار الى ان "مستشفى دير القمر الحكومي سيلبي الحاجات الصحية والطبية ليس فقط لأبناء دير القمر بل لكل أبناء الشوف، ونحن سنقوم بافتتاح القسم الأول منه في شهر حزيران المقبل."



كما واضاف الى انّه يقوم بواسطة مؤسسة فريد البستاني بحركة إنمائية في الشوف ونعمل على خلق فرص عمل وسيقوم في وقت قريب بإنشاء مرفق صناعي في الشوف يؤمن فرص عمل للشباب الشوفي ويحد من الهجرة"

‏البستاني ينهي حديثه بالقول "لبنان ليس بلد مفلس وموجوداته كبيرة تتجاوز التقديرات بشرط ان تترافق مع خطة إقتصادية واعدة تنقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، ونحن بحاجة لتمويل من صندوق النقد الدولي وللقيام بذلك كله نحن بحاجة لحكومة بأسرع وقت".