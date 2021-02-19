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أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 شباط 2021

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البناء

خفايا

قالت مصادر حقوقيّة إن مسار التحقيق في قضية تفجير المرفأ لن يستقيم قبل أن يبدأ من حيث يكشف تسلسل الحقائق من بداية وصول المواد إلى المرفأ وصولاً إلى التفجير والمسؤوليات بالتسلسل بدلاً من تغييب كل ذلك لنيل التصفيق والإيحاء بالقدرة على دحرجة رؤوس سياسيّة أو تقديم أوراق اعتماد سياسيّة.

كواليس

ربطت مصادر دبلوماسية اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقرارات التي تتجه الإدارة الأميركية لاتخاذها في طريق العودة إلى الاتفاق النووي. وهذا ما يفسّر فتور تعليقات نتنياهو ما بعد الاتصال الذي كان ينتظره منذ أسابيع.

 

اللواء

 

شهدت الأسعار ارتفاعاً هستيرياً منذ الصباح الباكر، بعد ان أخذ سعر الدولار منحى الارتفاع، ضمن صيغة غامضة بين الضغط والشفط؟

 

تجري اتصالات لاحتواء توتر طائفي، على خلفية مواقف اثيرت مؤخراً، ولا تخدم الاستقرار في هذه المرحلة...

 

لم يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عقد لقاء تنسيقي دولي حول لبنان، بعد جمع المعلومات الثابتة من السفراء المعنيين، في غضون نهاية الشهر الجاري.

 

الجمهورية

أكدت مصادر قريبة من دولة مؤثرة معنويا بأنها لا ترفض طروحات مرجع روحي في المطلق لكنها ترى أنها غير ممكنة
التطبيق حاليا.

وصفت أوساط سياسية عدم شمول أحد القطاعات بأولوية تلقي اللقاح، بأنها تطبيق لقاعدة "نكاية بجاري بحرق شروالي".

لم تؤت إتصالات حزب فاعل بقوى أخرى نتائج إيجابية بهدف تشكيل جبهة معارضة.

 

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