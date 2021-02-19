عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 شباط 2021

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الأخبار

18% من الأطفال اللبنانيين يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات

الوباء الصامت يفتك باللبنانيين

تنحية صوان: عفو عن السياسيين

إطاحة صوّان تثبّت حصانة الرؤساء والوزراء: كيف ضرب القاضي المعزول التحقيق؟

‫الدولار يحلّق: مصارف «تشفط» وصرافون يبتزون

‫واشنطن تتراجع وتفتح باب العودة إلى «الاتّفاق»: سنفاوض طهران!

البناء

ارتباك «إسرائيلي» بعد كلام نصرالله… و«القومي» يحيي ذكرى أدونيس والشهداء بالتمسك بالمقاومة

نهاية مرحلة صوان في تحقيق المرفأ بالارتياب المشروع... وترجيح كلود غانم

الدولار يلامس الـ 10 آلاف... والحكومة تراوح... قطر مستعدّة... وموسكو أيضاً!

اللواء

القضاء على الأرض.. وأهالي ضحايا المرفأ في الشارع!

فلتان الدولار يهدّد غذاء اللبنانيين.. وبعبدا تنشغل بالتحقيق الجنائي

الجمهورية

تحقيق المرفأ.. عود على بدء

أهالي الضحايا يصعدون

العقد الداخلية تعطل المبادرات الخارجية.. وبعبدا ترفض الأعراف الخطرة

الديار

«ارتياب» مشروع بعد «كف يد» صوان: تحقيقات جريمة المرفأ الى المجهول؟

تحذير روسي ولا حماسة اميركية «للتدويل»... وتحريف مُمنهج لكلام نصرالله

«ذعر» في «اسرائيل» من قدرات المقاومة البحرية والجوية: لا جهوزية للحرب !