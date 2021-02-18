كيف علق جنرال من جيش العدو الإسرائيلي على صواريخ حزب الله الدقيقة؟

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أشار مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش العدو الاسرائيلي، اللواء احتياط اسحاق بريك، في مقابلة مع القناة السابعة العبرية، الى أن "اسرائيل" تواجه تهديدا وجوديا مع 150 ألف صاروخ لدى حزب الله، المئات منها دقيق، وما ليس دقيقاً يستطيع أن يحمل عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وهذه الصواريخ تصل الى أي نقطة في "اسرائيل".



ووصف بريك هذا الوضع بالأمر الفظيع، حيث أنه حتى لو كان لدى حزب الله بضع مئات من الصواريخ الدقيقة فقط، فهو كافٍ لاغراق "إسرائيل" في الظلام لسنوات طويلة.



وأضاف الجنرال الصهيوني، "يكفيك ثلاثة أو أربعة صواريخ دقيقة على كل محطة كهرباء- وعندها لن تستطيع اسرائيل انتاج الكهرباء. لا يجري الحديث هنا كابل احترق ويمكن استبداله، يجري الحديث هنا عن محطة كهرباء يجب تشييدها من جديد. الأمر نفسه مع المياه، واذا قررت اسرائيل أن وسائلها الدفاعية مثل القبة الحديدية والعصا السحرية ومنظومات أخرى، ستركز على النقاط الاستراتيجية مثل محطات الكهرباء وخزانات الغاز، فإنها ستبقى مكشوفة في الجبهة الداخلية".



وبحسب بريك، فإن "إسرائيل اليوم في وضع يجبرها على اتخاذ قرار عن ماذا تدافع، عن المدنيين أو عن النقاط الاستراتيجية، وعندها أيضاً هي تستطيع فقط الدفاع لفترة محدودة. السيناريو الذي يجري الحديث عنه في المؤسسة الامنية هو 3000 صاروخ في اليوم".







الإعلام الحربي المركزي