living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف علق جنرال من جيش العدو الإسرائيلي على صواريخ حزب الله الدقيقة؟

18
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش العدو الاسرائيلي، اللواء احتياط اسحاق بريك، في مقابلة مع القناة السابعة العبرية، الى أن "اسرائيل" تواجه تهديدا وجوديا مع 150 ألف صاروخ لدى حزب الله، المئات منها دقيق، وما ليس دقيقاً يستطيع أن يحمل عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وهذه الصواريخ تصل الى أي نقطة في "اسرائيل".


ووصف بريك هذا الوضع بالأمر الفظيع، حيث أنه حتى لو كان لدى حزب الله بضع مئات من الصواريخ الدقيقة فقط، فهو كافٍ لاغراق "إسرائيل" في الظلام لسنوات طويلة.


وأضاف الجنرال الصهيوني، "يكفيك ثلاثة أو أربعة صواريخ دقيقة على كل محطة كهرباء- وعندها لن تستطيع اسرائيل انتاج الكهرباء. لا يجري الحديث هنا كابل احترق ويمكن استبداله، يجري الحديث هنا عن محطة كهرباء يجب تشييدها من جديد. الأمر نفسه مع المياه، واذا قررت اسرائيل أن وسائلها الدفاعية مثل القبة الحديدية والعصا السحرية ومنظومات أخرى، ستركز على النقاط الاستراتيجية مثل محطات الكهرباء وخزانات الغاز، فإنها ستبقى مكشوفة في الجبهة الداخلية".


وبحسب بريك، فإن "إسرائيل اليوم في وضع يجبرها على اتخاذ قرار عن ماذا تدافع، عن المدنيين أو عن النقاط الاستراتيجية، وعندها أيضاً هي تستطيع فقط الدفاع لفترة محدودة. السيناريو الذي يجري الحديث عنه في المؤسسة الامنية هو 3000 صاروخ في اليوم".


الإعلام الحربي المركزي 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout