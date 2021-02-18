living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الاقتصاد عرضت مع وزير الزراعة ورئيس الاتحاد العمالي العام مشاكل المزارعين والعمال

18
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والأعضاء السادة النواب علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، إدي ابي اللمع الكسندر ماتوسيان والنائب محمد سليمان.

وكان الاجتماع مخصصا للقاء وزير الزراعة الأستاذ عباس مرتضى ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

بعد كلمة ترحيب من النائب البستاني تحدث مرتضى عن المشاكل التي تعترض المزارعين وغياب الدعم عن الحاجات الأساسية من بذور وأسمدة وخلافه، وطالب بإيلاء الزراعة الدعم المطلوب لأن هذا القطاع قد شهد نمواً تجاوز 21% وأدخل إلى البلد أكثر من 700 مليون دولار من العملات الصعبة.

ثم تحدث الأسمر عن الوضع الكارثي الذي يعاني منه العمال والمستخدمين والناتج عن ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتفشي البطالة، وطالب بالإسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقراً. ووعد بإبقاء التواصل بين العمال وأرباب العمل والتنسيق مع لجنة الاقتصاد النيابية.
وبعد نقاش مستفيض من السادة النواب حول البطاقة التمويلية وحاجات الناس الملحة في هذه المرحلة الحرجة اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات أهمها:

1- لا خلاص إلا بتشكيل حكومة أخصائيين حياديين
2- تنفيذ خطة إصلاحية
3- مكافحة التهريب بضرورة دعم الأشخاص وليس السلعة لأن دعمها سؤدي إلى التهريب
4- التركيز على ضرورة التشاور والتتفاهم الدائمين مع العمال والمستخدمين.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة والاستمرار في عقد اللقاءات مع كل المعنيين لإيجاد أنجع الحلول للأزمة المعيشية التي نتخبط فيها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout