لجنة الاقتصاد عرضت مع وزير الزراعة ورئيس الاتحاد العمالي العام مشاكل المزارعين والعمال

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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وحضور المقرر الدكتور علي بزي والأعضاء السادة النواب علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، إدي ابي اللمع الكسندر ماتوسيان والنائب محمد سليمان.

وكان الاجتماع مخصصا للقاء وزير الزراعة الأستاذ عباس مرتضى ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.



بعد كلمة ترحيب من النائب البستاني تحدث مرتضى عن المشاكل التي تعترض المزارعين وغياب الدعم عن الحاجات الأساسية من بذور وأسمدة وخلافه، وطالب بإيلاء الزراعة الدعم المطلوب لأن هذا القطاع قد شهد نمواً تجاوز 21% وأدخل إلى البلد أكثر من 700 مليون دولار من العملات الصعبة.



ثم تحدث الأسمر عن الوضع الكارثي الذي يعاني منه العمال والمستخدمين والناتج عن ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتفشي البطالة، وطالب بالإسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية لدعم العائلات الأكثر فقراً. ووعد بإبقاء التواصل بين العمال وأرباب العمل والتنسيق مع لجنة الاقتصاد النيابية.

وبعد نقاش مستفيض من السادة النواب حول البطاقة التمويلية وحاجات الناس الملحة في هذه المرحلة الحرجة اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات أهمها:

1- لا خلاص إلا بتشكيل حكومة أخصائيين حياديين

2- تنفيذ خطة إصلاحية

3- مكافحة التهريب بضرورة دعم الأشخاص وليس السلعة لأن دعمها سؤدي إلى التهريب

4- التركيز على ضرورة التشاور والتتفاهم الدائمين مع العمال والمستخدمين.



وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة والاستمرار في عقد اللقاءات مع كل المعنيين لإيجاد أنجع الحلول للأزمة المعيشية التي نتخبط فيها.