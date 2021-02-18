غبريال عبود: للإسراع في فتح الطرقات المقطوعة من الثلوج في جاج

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توجه رئيس بلدية جاج في قضاء جبيل المهندس كابرييل عبود بنداء عاجل عبر موقع ” قضاء جبيل ” للمعنيين ووزارة الأشغال بفتح جميع الطرقات في البلدة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

‎ونداء عبود جاء بعد تعطل آلية الاطفاء في الدفاع المدني – مركز جاج، خلال تنفيذ مهمة إنقاذ مواطن محتجز داخل سيارته في سقي رشميا وسقوط شجرة على الآلية.

‎وفي التفاصيل ” كان عناصر الدفاع المدني – مركز جاج قد توجهوا عند الساعة ٢٣،٠٠ من مساء أمس الأربعاء ١٧-٢-٢٠٢١ لتنفيذ مهمة إنقاذ مواطن محتجز داخل سيارته على طريق سقي رشميا.

‎وبعد ان وصل العناصر الى الموقع ركنوا الالية بالقرب من سيارة المواطن العالقة بين الثلوج. ترجلوا من الالية وباشروا بربط الحبال لسحب السيارة. وفي هذه الاثناء سقطت الشجرة على مقصورة الآلية محدثة اضراراً فادحة. وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون العناصر خارج الالية فلم يتعرض اي منهم لأي أذى”.

واشار عبود الى ان بين اهالي البلدة كبار في السن قد يضطر بعضهم للذهاب الى المستشفى لذلك على جميع المراجع المختصة ووزارة الاشغال العمل على تأمين هذه الجرافة او اي آلية اخرى لفتح الطرقات اسوة بباقي المناطق الجردية في القضاء