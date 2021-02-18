living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غبريال عبود: للإسراع في فتح الطرقات المقطوعة من الثلوج في جاج

18
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توجه رئيس بلدية جاج في قضاء جبيل المهندس كابرييل عبود بنداء عاجل عبر موقع ” قضاء جبيل ” للمعنيين ووزارة الأشغال بفتح جميع الطرقات في البلدة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
 
‎ونداء عبود جاء بعد تعطل آلية الاطفاء في الدفاع المدني – مركز جاج، خلال تنفيذ مهمة إنقاذ مواطن محتجز داخل سيارته في سقي رشميا وسقوط شجرة على الآلية.
 
‎وفي التفاصيل ” كان عناصر الدفاع المدني – مركز جاج قد توجهوا عند الساعة ٢٣،٠٠ من مساء أمس الأربعاء ١٧-٢-٢٠٢١ لتنفيذ مهمة إنقاذ مواطن محتجز داخل سيارته على طريق سقي رشميا.
 
‎وبعد ان وصل العناصر الى الموقع ركنوا الالية بالقرب من سيارة المواطن العالقة بين الثلوج. ترجلوا من الالية وباشروا بربط الحبال لسحب السيارة. وفي هذه الاثناء سقطت الشجرة على مقصورة الآلية محدثة اضراراً فادحة. وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون العناصر خارج الالية فلم يتعرض اي منهم لأي أذى”.
 
واشار عبود الى ان بين اهالي البلدة كبار في السن قد يضطر بعضهم للذهاب الى المستشفى لذلك على جميع المراجع المختصة ووزارة الاشغال العمل على تأمين هذه الجرافة او اي آلية اخرى لفتح الطرقات اسوة بباقي المناطق الجردية في القضاء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout