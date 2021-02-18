درغام للـLBC: على الرئيس المكلف تقديم مقاربة شراكة حقيقية لحلحلة الأمور

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أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "القصة قصة ثقة والثلث المعطل بات شماعة، ورئيس الجمهورية يطالب بصلاحياته وبالصلاحيات التي منحه إياها الدستور فهو شريك فعلي في عملية تشكيل الحكومة، وتساءل، هل الثنائي الشيعي سموا وزراءهم أم الرئيس الحريري؟ هل الوزير الدرزي سماه الحريري؟ ما ينطبق على باقي الأفرقاء السياسيين يجب أن ينطبق على فخامة الرئيس".

ورأى درغام في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة الـLBC "أن أحدا لا يستطيع أن يسمي رئيس دائرة من الفئة الثالثة من دون علم وموافقة الفريق الشيعي"، مؤكدا "أن المطلوب تغيير الذهنية في التعاطي مع رئيس الجمهورية، لأن البلد بحاجة لانقاذ وذا كان عند فريق الرئيس المكلف كل هذه الفكرة عن الاختصاصيين لماذا تركوا البلد يصل الى ما وصل اليه؟.

وشدد درغام على "أننا مع حكومة إختصاصصين وغير حزبيين، متسائلا أين المداورة التي تحدثوا عنها، مقولة ما لهم لهم وما لنا لنا ولهم مرفوضة، فلماذا لا يسمي الرئيس عون ستة وزراء ويقترح ثلاثة أسماء لكل حقيبة يختار منهم الرئيس المكلف".

وتابع: "ما صدر عن الرئيس المكلف لجهة الاشارة الى موضوع العدد غير مقبول فنحن لسنا في شركة بل ننتمي الى هذا البلد، ونحن نريد للرئيس الحريري أن ينجح في عملية الانقاذ".

وختم: "لا مشكلة لدى الرئيس عون والقطيعة غير موجودة وعلى الرئيس المكلف تقديم مقاربة شراكة حقيقية لحلحلة الأمور".