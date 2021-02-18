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ثلوج وامطار غزيرة تعود غدا.. joyce مُستمرّة حتى هذا التاريخ!

18
FEBRUARY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارا، وتلامس ال 800 متر ليلا.
وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحال العامة: يستمر سيطرة المنخفض الجوي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسط لكن بوتيرة أقل اليوم الخميس، على ان تعود غدا الأمطار الغزيرة والثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق حتى صباح يوم السبت، حيث تنحسر تدريجيا مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج بشكل متفرق و متقطع على ارتفاع 800 متر وما فوق، يتحول خلال فترة ليل الخميس/الجمعة الى غائم وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد.
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارا، وتلامس ال 800 متر ليلا.
 
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر.
 
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.
 
- الحرارة على الساحل من 7 الى 15 درجة، فوق الجبال من -1 الى 5 درجات، في الداخل من صفر الى 5 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,19
- ساعة غروب الشمس: 17,25
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