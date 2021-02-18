موارنة من أجل لبنان: مواقف بكركي درع حماية للكيان ولإجماع مسيحي عليها

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دعا "تجمّع موارنة من أجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان الى اجماع مسيحي على مواقف بكركي، التي تطلق منذ اشهر، جرس انذار، لحماية الكيان والحفاظ على الدولة، والخروج من النفق المظلم، وانعكاساته السلبية، سياسياً واقتصادياً وامنياً واجتماعياً وصحياً.

واعتبر التجمّع أن نداءات الصرح البطريركي، وعظات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تأتي بخلفية وطنية جامعة، وتنطلق من الخوف على مصير الوطن الذي تعصف به الأزمات، وتتأخّر الحلول الداخلية المطلوبة لتأمين شبكة الأمان.

واذ دعا التجمّع الى اعتبار توجّهات بكركي، خريطة طريق لدرع حماية للكيان والدولة، اكد التمسّك بما يقوله البطريرك وتدعو اليه البطريركية المارونية، "ولن يثنيناً عن ذلك أي ردّ او تصعيد او تهويل او عدم فهم في الإطار الصحيح".