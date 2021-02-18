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أطلب أي بي تي ديزل، المازوت الصديق للبيئة، وحافظ على عاداتك الخضراء!

18
FEBRUARY
2021
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مع الحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى البقاء في المنزل خصوصاً في خضمّ العاصفة، يجب أن نظلّ متنبّهين للأثر البيئي الذي تخلّفه التدفئة. في هذا السياق، نحرص في أي بي تي أن نساهم في تخفيف التلوّث البيئي وأن نحافظ على عاداتنا الخضراء، حتى أثناء الأزمة، وذلك من خلال تقديم منتجات خضراء مثل أي بي تي ديزل. 

أي بي تي ديزل، المازوت الأخضر والصديق للبيئة، هو منتج أوروبي مصنّع وفقاً لأعلى المعايير الدولية Euro 4 و Euro 5، وهو مثالي للإستخدام المنزلي. بفضل تقنيّة الوقود المركّزة والفريدة، يساعد المحرّكات على العمل بشكل أفضل دون تقليص أدائها على المدى الطويل. يوفّر أي بي تي ديزل في الإستهلاك حيث أنّه يحترق بفعاليّة على درجة حرارة مرتفعة، كما ويساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدّفيئة المضرّة بالبيئة وبذلك يخفّض من نسبة التلوّث والرّوائح الكريهة حول المنازل والمباني. 

 

*هذا المنتج الاقتصادي، والصديق للبيئة متوفّر في جميع محطات أي بي تي. كما وتوّفره الشركة لك دون أي وسيط مستخدمةً عدّادات إيطالية لضمان الدقّة المثالية. المطلوب فقط هو تقديم طلبك عبر الاتّصال بالخط الساخن على الرقم 733337-76، أو من خلال ملء النموذج المتوفّر online على موقعنا الرسمي https://iptgroup.com.lb/ipt/en/top-menu/diesel-delivery 


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