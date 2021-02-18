سفير ألمانيا: حاويات خطيرة لا تزال بمرفأ بيروت

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أعلن سفير ألمانيا أندرياس كيندل في مقابلة لقناة الحدث، أن هناك حاويات خطيرة لا تزال بمرفأ بيروت لكن الحكومة لم تسدد المستحقات لسحبها، ونحن نتابع التحقيق بانفجار المرفأ.

أما في قضية اغتيال لقمان سليم، فقال: "عرضنا على السلطات اللبنانية المساعدة بالتحقيق باغتيال سليم"، ولا يمكن من الآن وصاعداً أن تمر الإغتيالات السياسية في لبنان دون عقاب".

وأضاف كيندل : "يجب وضع حد للتفلت من العقاب".

حكومياً، أشار السفير إلى أنهم لن يساهموا في إعادة بناء بيروت قبل تشكيل حكومة إصلاحات".

وفي سياق آخر، قال أن إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب مدار بحث مع الإتحاد الأوروبي.